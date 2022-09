La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il sesto episodio di House of the Dragon è stato il primo dopo il cambio di interpreti di alcuni dei protagonisti, come la principessa Rhaenyra Targaryen e la regina Alicent Hightower, ma lo showrunner non esclude un ritorno in futuro dei membri più giovani del cast.

Ryan Condal, intervistato da Variety, ha infatti dichiarato Milly Alcock ed Emily Carey, oltre ad altri interpreti, potrebbero forse tornare nella seconda stagione.

Gli autori non hanno ancora iniziato il lavoro sugli script dei prossimi episodi, tuttavia lo showrunner ha ammesso rispondendo a una domanda sulla questione:

Non lo so. Le giovani Rhaenyra e Alicent non fanno ancora parte della storia che stiamo raccontando. Quella è una cosa che attualmente non stiamo facendo.

Condal ha però sottolineato:

Game of Thrones non era uno show che prevedeva flashback. House of the Dragon è uno show che può avere un approccio alla narrazione un po’ più sofisticato.

La serie tratta da Cronache del ghiaccio e del fuoco ha comunque mostrato alcune scene ambientate nel passato, in particolare quando Bran usava la sua capacità di vedere gli eventi accaduti in precedenza.

Condal ha quindi ribadito che non esclude alcuna opzione a sua disposizione:

Ci sono cose che non abbiamo ancora deciso del tutto. Non sto chiudendo la porta a qualsiasi cosa.

Nella stagione 2, tuttavia, non ci saranno altri importanti salti temporali come accaduto tra il quinto e il sesto episodio della prima:

La narrazione diventa più o meno con il ritmo della serie originale di Game of Thrones.

