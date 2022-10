Ryan Condal ha commentato la rivalità con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien.

Lo showrunner dello spin-off di Game of Thrones, rispondendo alle domande di The Wrap, ha raccontato:

Ryan ha quindi aggiunto:

Amo tutte quelle cose, amo il fantasy di alto livello e francamente voglio vivere in un mondo in cui c’è lo spazio che permetta a tutte queste cose di esistere se sono di buon livello. Penso che il bisogno di più progetti di fantascienza/fantasy follemente costosi e fatti bene in televisione sia tutto ciò che noi nerd vogliamo.

Condal ha ribadito:

Non penso che se qualcuno vede Gli Anelli del Potere voglia dire che non guarda House of the Dragon, non considero la situazione in quel modo. Penso che uno alimenti l’altro, e che più progetti di buona qualità siano realizzati dalla tv spaziando per vari generi, più il pubblico generale verrà attirato, quello che potrebbe non essere così predisposto a vedere queste serie.