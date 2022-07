La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Steve Toussaint ha rivelato di essere stato vittima di commenti razzisti dopo l’annuncio del casting di House of the Dragon.

Parlando a The Hollywood Reporter, l’attore ha spiegato:

Non mi sono reso conto che il casting fosse così importante fino a quando sono stato vittima di abusi razzisti sui social media.

Toussaint ha aggiunto:

Sì, è accaduta quella schifezza. Ho pensato ‘Oh wow’ e poi ‘Ok, questo significa molto per alcune persone, ma non posso permettere che mi infastidisca’.

L’attore ha quindi ribadito che l’universo di Game of Thrones è ovviamente un fantasy, ma si tratta di un progetto in cui deve esserci spazio per la diversità:

Deve comunque riflettere un mondo. Ho amato Game of Thrones, ma il mio unico avvertimento era ‘Dove sono tutti gli altri in questo mondo?’. Perché, se si guarda oltre Westeros, si tratta di un mondo in cui c’è spazio per la diversità quello creato da George R.R. Martin, e penso che questa serie si avvicini a quella rappresentazione.

Toussaint, intervistato da Entertainment Weekly, ha inoltre rivelato di aver fatto varie audizioni per Game of Thrones prima di ottenere la parte di Corlys Velaryon (che tra le pagine è bianco) nello spinoff. Steve ha spiegato di aver provato a ottenere il ruolo di Areo Hotah, a capo delle guardie della famiglia Martell e guardia del corpo di Doran Martell, non venendo però scelto:

Sono felice di aver ottenuto la parte in House of the Dragon piuttosto che quel ruolo.

Che ne pensate dei commenti razzisti ricevuti da Steve Toussaint a causa del casting di House of the Dragon? Lasciate un commento!

