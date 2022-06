La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Ora ho visto un montaggio preliminare di nove dei dieci episodi e continuo a essere colpito positivamente. Non posso parlare degli effetti speciali, che non ci sono ancora, ma l’aspetto è grandioso e la recitazione, la regia e la sceneggiatura sono di primo livello.

ha rivelato cheha migliorato il personaggio dirispetto al suo libroLo scrittore, sul suo sito ufficiale, ha infatti dichiarato:

Martin ha proseguito spiegando:

Sì, per tutti voi fan del libro, si tratta della mia storia. Certamente ci sono dei cambiamenti rispetto a Fire & Blood – non potevamo presentare tre versioni alternative di ogni evento importante e rimanere sani di mente – ma penso che Ryan Condal e i suoi autori abbiano compiuto delle buone scelte. Ci sono persino alcuni miglioramenti.

George ha ricordato:

Per anni ho detto che la versione televisiva di Shae, interpretata da Sibel Kekilli, era più profonda, ricca e un personaggio con più sfumature rispetto alla Shae dei miei romanzi. In una situazione simile, sono enormemente colpito dalla versione dello show di Re Viserys, interpretato da Paddy Considine, che dà al personaggio una maestà tragica che il Viserys del mio libro non ha mai raggiunto. Complimenti a Paddy, Ryan e ai suoi autori, e a Miguel e agli altri registi.

Lo scrittore ha infine aggiunto:

Ci sono molte interpretazioni grandiose in House of the Dragon – o HOT D, come ho sentito chiamare da qualcuno la serie. Potreste non aver mai sentito parlare di alcuni dei nostri attori, ma penso che imparerete ad amarli, proprio come è successo con il cast di Game of Thrones.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

