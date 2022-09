Hulu, la piattaforma streaming attiva negli Stati Uniti, è al momento posseduta per il 70% da Disney e per il 30% da Comcast. Nel 2024, Comcast ha il diritto (ma non l’obbligo) di vendere le sue quote a Disney per almeno 27,5 miliardi di dollari, ma, in un intervista con Variety, Bob Chapek, amministratore delegato Disney, ha confermato che sono in corso conversazioni per anticipare la finestra di vendita:

Stiamo discutendo da molto tempo. Non è un’idea nuova. Ci sono state conversazioni continue e sporadiche per molto tempo. [Anticipare la finestra] è possibile. Ma dipende dall’inclinazione dell’altro partner ad avere discussioni che portino [l’acquisizione] a realizzarsi prima. [Da parte nostra] saremmo assolutamente disposti a farlo.

L’interesse da parte di Disney nel possedere interamente Hulu, e di conseguenza i suoi contenuti, è dovuto infatti a una precisa logica aziendale, spiegata dallo stesso Chapek:

La richiesta numero uno che ci viene fatta dagli abbonati a Disney Plus è quella di avere più intrattenimento generico. Abbiamo ancora molto spazio per i fan della Marvel che devono ancora abbonarsi. I fan della Lucasfilm hanno ancora molto margine di manovra, la Pixar ha ancora molto margine di manovra. Ma l’opportunità numero uno che abbiamo è quella di aggiungere più intrattenimento generico. Quando le persone guardano Dumbo con i loro bambini e li mettono a letto, e sono le 19:30, quelle stesse persone potrebbero non voler guardare Bambi? Vogliono guardare qualcos’altro, qualcosa che sia ancora Disney con la “D” maiuscola. E l’elasticità di questa scelta è molto più ampia di quanto avremmo mai potuto immaginare, come dimostra la nostra esperienza in Europa, su Disney+, dove abbiamo molto più intrattenimento generico sulla (piattaforma). L’appetito per l’intrattenimento generico è enorme. Abbiamo molti contenuti di intrattenimento generico all’interno della Walt Disney Company. Solo che non abbiamo la possibilità di utilizzarli appieno a causa della complicata situazione di proprietà che abbiamo (in Hulu), almeno per i prossimi 16 mesi.

Intervenendo alla recente Goldman Sachs + Technology Conference, Brian Roberts, CEO di Comcast, ha invece suggerito che le intenzioni della sua compagnia sono ben diverse: “Credo che se Hulu fosse messo in vendita, Comcast sarebbe interessata ad acquistarlo. Così come molte altre società di tecnologia e media. Ci sarebbe un’asta robusta“. Ha poi specificato:

Indipendentemente dal fatto che il 100% del valore di Hulu è quello a cui abbiamo diritto, se fosse messo in vendita, certamente noi e penso che altri vorrebbero entrare in questa opportunità. Penso che la nostra posizione [in Hulu] sia molto invidiabile per noi e per i nostri azionisti. Come azienda, Hulu ha fatto un lavoro spettacolare.

FONTE: Variety/ CB