I fratelli Duffer al lavoro su una serie live-action di Death Note e nuovi progetti legati a Stranger Things

I fratelli Duffer hanno esteso l’accordo che hanno con Netflix che prevede ora anche lo sviluppo di una serie live-action di Death Note e nuovi progetti legati all’universo di Stranger Things.

I due filmmaker hanno fondato la casa di produzione Upside Down Pictures, alla cui guida ci sarà Hilary Leavitt.

Tra i nuovi progetti ci saranno uno spinoff di Stranger Things prodotto da Upside Down Pictures e 21 Laps, uno spettacolo teatrale e una serie live-action tratta dall’anime Death Note.

Lo show che dovrebbe arrivare a teatro sarà prodotto da Sonia Friedman, Stephen Daldry e Netflix, mentre per ora non ci sono dettagli riguardanti il progetto di Death Note.

I fratelli Duffer, inoltre, sono al lavoro sulla già annunciata serie tratta dal romanzo Il Talismano scritto da Stephen King e Peter Straub, con una sceneggiatura che sarà firmata da Curtis Gwinn.

I creatori di Stranger Things, inoltre, produrranno in collaborazione con Netflix una serie ideata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, ideatori di Dark Crystal: Age of Resistance.

Fonte: Variety