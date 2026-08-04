In Top 10 su Netflix, dopo 25 anni dall'uscita, il thriller che ha dato l'Oscar a Denzel Washington
Questo film con Denzel Washington domina Netflix nel 2026. Scopri perché il thriller del 2001 di Antoine Fuqua continua ad affascinare dopo 25 anni.
A ventiquattro anni dalla sua uscita nelle sale, Training Day continua a catalizzare l'attenzione del pubblico. Il crime thriller diretto da Antoine Fuqua nel 2001 si è infatti ritagliato uno spazio nella top 10 dei film più visti su Netflix, secondo i dati rilevati da FlixPatrol. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia: questo ritorno ai vertici dello streaming racconta qualcosa di più profondo sul rapporto tra il pubblico contemporaneo e il cinema che sa resistere alla prova del tempo. La performance di Denzel Washington nei panni del detective corrotto Alonzo Harris resta una delle interpretazioni più magnetiche della sua carriera. Un ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista, il secondo della sua carriera dopo quello vinto come non protagonista per Glory nel 1989.Washington ha costruito un personaggio complesso, visceralmente ambiguo, capace di passare dal carisma seducente alla brutalità più cinica nell'arco di una scena. È questa capacità di abitare le zone grigie della moralità umana che rende Alonzo Harris così memorabile ancora oggi. Ma Training Day non è solo uno showcase per il talento di Washington. Al suo fianco, Ethan Hawke offre una delle sue migliori performance nel ruolo di Jake Hoyt, la recluta idealista destinata a un battesimo del fuoco che metterà alla prova ogni sua certezza. La dinamica tra i due attori genera un'energia imprevedibile, un gioco di potere psicologico che tiene lo spettatore costantemente in tensione. Hawke incarna perfettamente la purezza destinata a scontrarsi con la corruzione sistemica, e la chimica tra i due protagonisti è elettrica.
La sceneggiatura di David Ayer comprime l'intera narrazione nell'arco di una singola giornata, scelta strutturale che permette ad Antoine Fuqua di mantenere la tensione costantemente alta. Seguiamo Jake nel suo primo giorno come detective sotto copertura nella squadra narcotici, un ride-along che si trasforma rapidamente in un viaggio negli abissi più oscuri della polizia di Los Angeles. Questa compressione temporale crea un senso di urgenza claustrofobica: ogni scena conta, ogni decisione ha conseguenze immediate. Il film offre uno sguardo cinico e spietato sul tema della corruzione poliziesca, anticipando di anni dibattiti che sarebbero diventati centrali nel discorso pubblico americano.
Alonzo Harris opera secondo una filosofia personale che gli garantisce potere illimitato: le regole esistono per essere infrante quando si tratta di ripulire le strade. È un vigilante con il distintivo, convinto che il fine giustifichi qualsiasi mezzo. Training Day non giudica apertamente, ma presenta questa filosofia in tutta la sua complessità morale, costringendo lo spettatore a confrontarsi con domande scomode. Il successo commerciale del 2001 fu notevole: con un incasso mondiale di 104,9 milioni di dollari, Training Day si impose come uno dei thriller più redditizi dell'anno. L'89 percento di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes testimonia la capacità del film di conquistare gli spettatori al di là del favore della critica.Questi numeri non sono invecchiati: dimostrano che l'appeal del film era autentico, radicato nella qualità della narrazione e delle performance, non in effetti speciali destinati a scomparire in riferimenti culturali effimeri. La popolarità duratura di Denzel Washington gioca certamente un ruolo nel rinnovato interesse per Training Day. La sua carriera è andata di forza in forza negli ultimi due decenni, con ruoli che spaziano dai thriller d'azione come la saga di The Equalizer ai drammi impegnati come Fences, fino alla recente incursione nel kolossal storico con Gladiator II. Ogni nuova generazione di fan che scopre Washington attraverso i suoi lavori recenti sente inevitabilmente il richiamo dei suoi classici, e Training Day rappresenta una tappa obbligata in questo percorso a ritroso.
Il finale di Training Day merita una menzione particolare. È il tipo di conclusione che rimane impressa, che dà al film un senso di completezza narrativa sempre più raro nel cinema contemporaneo. Per chi si avvicina all'opera di Denzel Washington per la prima volta, Training Day rappresenta un punto di ingresso ideale. Condensa molte delle qualità che hanno reso l'attore una leggenda vivente: la presenza scenica magnetica, la capacità di rendere credibili anche i personaggi più estremi, l'intelligenza emotiva che porta in ogni ruolo. Ma è anche un esempio perfetto di come il cinema thriller americano possa essere al contempo intrattenimento puro e riflessione seria su temi sociali rilevanti. Per i fan dei thriller e di Denzel Washington, su Netflix c'è anche questo cult da non perdere.