In Top 10 su Netflix, dopo 25 anni dall'uscita, il thriller che ha dato l'Oscar a Denzel Washington

Pubblicazione: 04 agosto alle 20:00

A ventiquattro anni dalla sua uscita nelle sale, Training Day continua a catalizzare l'attenzione del pubblico. Il crime thriller diretto da Antoine Fuqua nel 2001 si è infatti ritagliato uno spazio nella top 10 dei film più visti su Netflix, secondo i dati rilevati da FlixPatrol. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia: questo ritorno ai vertici dello streaming racconta qualcosa di più profondo sul rapporto tra il pubblico contemporaneo e il cinema che sa resistere alla prova del tempo. La performance di Denzel Washington nei panni del detective corrotto Alonzo Harris resta una delle interpretazioni più magnetiche della sua carriera. Un ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista, il secondo della sua carriera dopo quello vinto come non protagonista per Glory nel 1989.

Washington ha costruito un personaggio complesso, visceralmente ambiguo, capace di passare dal carisma seducente alla brutalità più cinica nell'arco di una scena. È questa capacità di abitare le zone grigie della moralità umana che rende Alonzo Harris così memorabile ancora oggi. Ma Training Day non è solo uno showcase per il talento di Washington.. La dinamica tra i due attori genera un'energia imprevedibile, un gioco di potere psicologico che tiene lo spettatore costantemente in tensione. Hawke incarna perfettamente la purezza destinata a scontrarsi con la corruzione sistemica, e la chimica tra i due protagonisti è elettrica., scelta strutturale che permette ad Antoine Fuqua di mantenere la tensione costantemente alta. Seguiamo Jake nel suo primo giorno come detective sotto copertura nella squadra narcotici, un ride-along che si trasforma rapidamente in un viaggio negli abissi più oscuri della polizia di Los Angeles.. Il film offre uno sguardo cinico e spietato sul tema della corruzione poliziesca, anticipando di anni dibattiti che sarebbero diventati centrali nel discorso pubblico americano.

Alonzo Harris opera secondo una filosofia personale che gli garantisce potere illimitato: le regole esistono per essere infrante quando si tratta di ripulire le strade. È un vigilante con il distintivo, convinto che il fine giustifichi qualsiasi mezzo. Training Day non giudica apertamente, ma presenta questa filosofia in tutta la sua complessità morale, costringendo lo spettatore a confrontarsi con domande scomode. Il successo commerciale del 2001 fu notevole: con un incasso mondiale di 104,9 milioni di dollari, Training Day si impose come uno dei thriller più redditizi dell'anno. L'89 percento di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes testimonia la capacità del film di conquistare gli spettatori al di là del favore della critica.