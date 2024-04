Il Los Angeles Times ha dedicato un bell’approfondimento a I Griffin, un pezzo in cui l’ideatore Seth MacFarlane e i protagonisti del cast vocale hanno parlato della serie animata che, quest’anno, festeggia ben 25 anni.

È stato proprio Seth MacFarlane a dire a voce alta che, al momento, non vede alcuna valida ragione per chiudere il capitolo de I Griffin:

A questo punto, non vedo ancora alcuna buona ragione per fermarsi. Le persone amano ancora la serie. Rende felici le persone e finanzia buone cause. Ti dà sacco di denaro extra che puoi donare a Rainforest Trust (MacFarlane ha donato ben 1 milione di dollari all’organizzazione contro la deforestazione, ndr.) e puoi comunque uscire a cena quella sera. C’era un momento in cui ho effettivamente pensato che fosse il momento di concluderla. Ma ormai abbiamo raggiunto la velocità di fuga. Non so se ci sia motivo di fermarsi a questo punto a meno che le persone non se ne stanchino. A meno che i numeri non mostrino che le persone semplicemente non si interessano più ai Griffin. Ma finora non è successo.