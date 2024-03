I Griffin, storica serie animata creata da Seth MacFarlane, ha recentemente festeggiato il 25° anniversario del suo debutto negli Stati Uniti. Per l’occasione, The Wrap ha intervistato gli attuali showrunner della serie, Richard Appel e Alec Sulkin, che hanno riflettuto sulle ragioni di tale longevità:

Appel: Non credo sia un caso. C’è una libertà che si ottiene nell’animazione [dove] le persone accettano più facilmente l’umorismo tagliente quando i personaggi di questi show non sono, di fatto, persone reali. Penso che sia più facile accettare le prese in giro e le storie pazze che tutti noi raccontiamo.

Sulkin: Tutti i vostri programmi preferiti, nel corso del tempo, vi danno un mondo in cui rifugiarsi. Se guardate Friends, amate quel mondo, Seinfeld, amate quel mondo, Tutti amano Raymond, Arcibaldo, e così via. Seth ha creato un altro mondo in cui le persone possono rifugiarsi. E alla fine dei conti, credo che questo sia ciò che bisogna fare per creare uno show che duri nel tempo.

Applel: Seth è una persona piuttosto impavida in termini di principi di vita e di comicità. Quindi non credo che il mutare dei tempi imponga il tipo di storie che facciamo. Ma credo che la cultura cambi. Direi che ci sono molti episodi che il nostro show ha fatto nei primi cinque anni e che oggi non faremmo, non perché pensiamo che qualcuno ci punterà il dito contro, ma perché forse non sembra più così divertente. Penso che stiamo ancora cercando il modo di spingerci oltre i limiti e di non aver paura di offendere qualcuno.