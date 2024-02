Seth MacFarlane, creatore de I Griffin, ha celebrato il venticinquesimo anniversario della serie animata.

Parlando con The Wrap, MacFarlane ha parlato apertamente del venticinquesimo anniversario de I Griffin:

Ancora sopravvive e prospera. Ha ancora un pubblico considerevole ed è un perfetto esempio dell’appetito della gente. Quindi continuiamo a nutrire la bestia. Non vi è alcuna indicazione che lo show finirà presto.

Penso che l’obiettivo dello spettacolo sia solo quello di far ridere la gente… Di tanto in tanto approfondisce l’allegoria sociale e la politica senza fare domande, come dovrebbe fare un buon spettacolo animato in prima serata, ma questo è sempre secondario. È una stanza piena di scrittori di commedie che vogliono solo ridere a più non posso… Questa è la missione dello show e non cerca mai di posizionarsi con pomposità come qualcosa di più di questo, cosa che penso in questo caso sia probabilmente una buona cosa.