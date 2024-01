Il sequel della serie I Maghi di Waverly è attualmente in fase di sviluppo e David DeLuise, interprete di Jerry, ha svelato che sarebbe disposto a tornare sul set.

L’attore, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha infatti dichiarato:

Si tratta di un sequel, non di un reboot. Gireranno un pilot e, se verrà ordinata la serie, mi piacerebbe riprendere il ruolo di Jerry Russo.

Il nuovo show, attualmente intitolato Wizards, vedrà coinvolti David Henrie e Selena Gomez in veste di produttori esecutivi. L’attrice sarà una guest star del primo episodio, mentre il suo amico e collega sarà uno dei protagonisti delle puntate.

Henrie, commentando l’annuncio della Disney, ha inoltre svelato che c’è l’intenzione di coinvolgere altri membri del cast del progetto originale:

Stiamo decisamente progettando di riportare sugli schermi il cast originale se verrà ordinata la serie.

Oltre a David DeLuise, in caso avvenga l’ordine da parte dello studio, potrebbero quindi apparire anche Maria Canals Barrera nel ruolo di Theresa, Jake T. Austin che ha avuto il ruolo di Max, Jennifer Stone apparsa nei panni di HArper, o persino Bridgit Mendler e Gregg Sulkin, interpreti di Juliet e Mason.

Wizards racconterà quello che accade a Justin dopo aver deciso di non usare i suoi poteri, vivendo così la sua vita con una moglie e due figli. L’entrata in scena di una ragazzina dotata di potenti poteri magici, ma in disperato bisogno di un aiuto per imparare a usarli, cambierà tuttavia la sua situazione.

Nel cast ci saranno anche Billie (Janice LeAnn Brown), Alkaio Thiler e Mimi Gianopulos, interpreti di Roman e Giada, rispettivamente figlio maggiore e moglie del protagonista.

Che ne pensate? Sperate che David DeLuise appaia nella serie sequel di I Maghi di Waverly?

