L’ex showrunner di Doctor Who Chris Chibnall si è aggiudicato il suo primo progetto televisivo dopo essere uscito dall’iconica serie della BBC. Giovedì, Netflix ha annunciato che Chibnall scriverà per lo streamer la serie di Agatha Christie The Seven Dials Mystery (I sette quadranti). La serie sarà prodotta da Suzanne Mackie, produttrice esecutiva di The Crown, della Orchid Pictures, e da Chris Sussman, produttore di Good Omens. La regia è affidata a Chris Sweeney. Chibnall sarà anche produttore esecutivo della serie attraverso la sua società Imaginary Friends.

The Seven Dials Mystery fu pubblicato per la prima volta nel 1929 e riproponeva i personaggi di un romanzo precedente, The Secret of Chimneys (Il segreto di Chimneys), con una storia che seguiva le indagini di Lady Eileen “Bundle” Brent e di altri sulla misteriosa apparizione di sette orologi – i sette quadranti – sulla scena di un decesso.

“Sono entusiasta di portare in vita Il mistero dei sette quadranti e di introdurre sullo schermo una nuova generazione di personaggi iconici appartenenti alla Christie“, ha dichiarato Mackie in un comunicato. “È stata una gioia lavorare con Chris Chibnall per creare questa visione audace, autoriale e ambiziosa per la serie. Insieme a Chris Sussman e alla Agatha Christie Limited e sotto la magistrale direzione di Chris Sweeney, siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio creativo. Non potrei pensare a un primo progetto più emozionante per Orchid Pictures, o a una casa più perfetta di Netflix per questa storia“.

“Bundle Brent rappresenta una delle storie della mia bisnonna, un interessante personaggio femminile giovane e acuto, pieno di umorismo. Vederla portare in vita attraverso le parole di Chris Chibnall e questa produzione con Orchid Pictures e Netflix è un sogno che si avvera. Credo che gli spettatori ameranno questo mondo che abbiamo creato e spero che ne seguano altri“, ha dichiarato James Prichard di Agatha Christie Limited, che è anche produttore esecutivo della serie.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili