Nell’episodio You Won’t Believe What This Episode is About – Act Three Will Shock You! (il 14esimo della stagione 33) Homer è vittima della cancel culture perché viene accusato di aver lasciato Piccolo aiutante di Babbo Natale chiuso in auto al caldo. In un’inquadratura è possibile vedere il Dairy Girls Ice Cream, citazione voluta a Derry Girls, come confermato dallo showrunner Matt Selman.

Derry Girls — Matt Selman (@mattselman) March 20, 2022

Lisa McGee, sceneggiatrice di Derry Girls, ha commentato la citazione e, come spesso accade quando i prodotti vengono citate dall’iconico show su Springfield, ne è rimasta felice.

Parlando di Derry Girls, la serie tornerà con una terza e ultima stagione prossimamente, i protagonisti della storia sono Erin (Saoirse-Monica Jackson), sua cugina Orla (Louisa Harland), le sue amiche Clare (Nicola Coughlan) e Michelle (Jamie-Lee O’Donnell), oltre a James (Dylan Llewellyn), il cugino di Michelle. Nel cast anche Tommy Tiernan e Tara Lynne nei ruoli dei genitori di Erin, Ian McElhinney è che è il Nonno Joe, Kathy Kiera Clarke che interpreta zia Sarah e Siobhan McSweeney nei panni di Sorella Michael, presidente del Lady Immaculate College.

