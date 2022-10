I produttori della serie I Simpson dovranno affrontare l’uso non autorizzato del personaggio del Dottor Nick Riviera compiuto dalla campagna elettorale a sostegno del politico John Fetterman.

In un video condiviso online il comitato a favore del candidato al senato in Pennsylvania ha infatti attaccato il repubblicano Dr. Mehmet Oz con un filmato satirico in cui si dichiara:

Prima che ci fosse il Dr. Oz c’era il Dr. Nick. Dicono che i Simpson prevedono sempre il futuro e, ancora una volta, l’hanno fatto.

Per ora non è stato svelata la reazione di The Walt Disney Company che potrebbe impedire e denunciare l’uso del personaggio.

La campagna elettorale è stata già al centro delle polemiche quando i sostenitori di Oz avevano compiuto delle battute ispirate a Lost per sottolineare l’assenza dai media dell’avversario, situazione che aveva portato Damon Lindelof a ricordare via Twitter che Fetterman aveva avuto dei gravi problemi di salute, aggiungendo:

Se aveste visto realmente Lost sapreste che non si deve andare contro il tizio calvo.

Fonte: Deadline