Il nuovo episodio de I Simpson è ambientato nell’età della pietra, e vede Marge diventare capofamiglia e combattere contro delle belve feroci.

L’episodio di questa settimana, “Clan of the Cave Mom”, vede Marge entrare in una faida con Luann Van Houten quando la madre di Milhouse discute su quanta cattiva influenza Bart abbia su suo figlio. Marge quindi si mette sulla difensiva e inizia a reagire come può, e questa storia è raccontata tra una versione preistorica di Marge che si ispira anche al Primal di Genndy Tartakovsky. Potete vedere una clip qui sotto:

pic.twitter.com/l2KcmP4cA0 — Out of Context Simpsons Couch Gags (@OOCCouchGags) March 25, 2024

I nuovi episodi de I Simpson sono iniziati l’1 ottobre negli Stati Uniti e arriveranno solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili