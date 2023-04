Un fan della serie I Simpson ha usato le sue conoscenze tecnologiche per recuperare una battuta nascosta nell’episodio della stagione 3 intitolato The Otto Show.

Online è stato infatti condiviso un video che mostra il lavoro compiuto per scoprire cosa dice Marge in un momento in cui Homer non riesce a sentire la moglie a causa del ronzio alle orecchie che ha come conseguenza del volume elevato della musica ai concerti a cui ha partecipato.

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

La scena tratta dalla puntata andata in onda nel 1992 svela quindi le preoccupazioni di Marge. Nella puntata Homer decideva di portare Bart e Milhouse a un concerto dei Spinal Tap. Marge si preoccupava sostenendo che la band avrebbe suonato troppo forte e avrebbe potuto causare dei danni ai due ragazzini. Homer, invece, sosteneva di non aver mai avuto problemi nonostante avesse partecipato a molti concerti heavy metal. La battuta era quindi legata al fatto che in realtà non sente nemmeno quello che dice la moglie proprio a causa dei danni subiti.

Dopo aver migliorato la traccia audio si può ora scoprire che Marge dichiarava: “Va bene… Ma assicurati che non seguano come esempio il comportamento della band nei confronti delle donne, degli alcolici, della religione, della politica, in pratica di tutto.

Che ne pensate della battuta “nascosta” recuperata dal fan della serie I Simpson? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook