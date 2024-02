Nel corso di un’intervista con Variety, Drea de Matteo è tornata a parlare di I Soprano e dell’impatto costante della celebre serie sulla cultura popolare.

Negli ultimi tempi, forse grazie alla decisione di pubblicare gli episodi in pillole su TikTok, sono infatti partiti una serie di video tendenza dedicati proprio ad Adriana La Cerva con il lancio di hashtag come #MobWifeTrend e #MobWifeAesthetic, usati in più di 30.000 video con milioni di visualizzazioni.

De Matteo ha ammesso di non avere TikTok, ma di aver ricevuto tantissimi messaggi e chiamate dopo che video su video di adolescenti (e non solo) con indosso pellicce, trucco pesante e atteggiamento da “moglie mafiosa” sono diventati virali:

Ho detto: “Ma che caz*o sta succedendo?“. A ogni Halloween la gente si traveste con i costumi dei nostri personaggi. Sono molto appariscenti, quindi ci sono abituata, ma la tendenza “mob wife” l’ho trovata esilarante.

L’attrice ha lodato tutto il lavoro fatto sui costumi e sul trucco dalla produzione e ha poi parlato del migliore capo di abbigliamento indossato da Adriana.

Il migliore resterà sempre quello tigrato. L’ho indossato ad Halloween, l’ho trovato, non ci credevo! Credevo fosse diventato cenere dopo l’incendio.

L’attrice ha fatto riferimento all’incendio che nel 2015 ha distrutto tutto il suo appartamento dopo una fuga di gas.

