Un fan della serie I Soprano si è aggiudicato all’asta il tavolo e le panche usate per girare la scena dell’ultima cena di Tony nella serie targata HBO.

I proprietari della gelateria Holsten di Broomfield, in New Jersey, hanno infatti messo in vendita i pezzi di arredamento usati per alcuni ciak del finale dello show, andato in onda nel 2007.

Al termine del periodo previsto per l’asta su eBay si è arrivati a quota 82.600 dollari nella giornata di lunedì.

Chi si è aggiudicato la vendita ha ottenuto il tavolo, le panche, e il muro divisorio che comprende una targa su cui è scritto “Questo posto è riservato alla famiglia Soprano”.

Non era invece presente nell’inserzione il jukebox posizionato sul tavolo che appare nella scena.

Holsten aveva annunciato l’asta spiegando che è arrivato il momento di rinnovare il locale, aggiungendo:

I posti sono stati riparati molte volte e questi mobili hanno oltre 60 anni. Ovviamente non vogliamo farlo, tuttavia si arriva a un momento in cui non sono più sicuri a livello strutturale e dobbiamo pensare per prima cosa alla sicurezza dei nostri clienti.

Chris Carley, proprietario del locale, ha spiegato al New York Post:

Ci sono ancora persone che vengono a chiederci di sedersi nei posti dei Soprano. Abbiamo ancora un tour bus il sabato e tour delle location. Nel corso dell’estate si vedono persone che scattano foto all’esterno e dei mobili. Non è all’altezza di quanto accadeva 17 anni fa, ma è ancora un’attrazione piuttosto popolare.

Che ne pensate dell’asta che ha messo in vendita il tavolo e le panche usate nell’episodio finale della serie I Soprano? Avreste comprato gli oggetti di scena?

