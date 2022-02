La scorsa settimana, durante il, Chevy ha rilasciato uno spot per il suocompletamente elettrico che ha entusiasmato gli spettatori non per l’elegante mezzo di colore blu presente nello spot, ma perché ha fornito un’inaspettata reunion decon, che ha recitato nella serie nel ruolo della figlia di Tony Soprano, Meadow, mentre guida per il New Jersey con l’iconica canzone dello show per poi incontrarsi con Robert Iler alla fine dello spot, l’attore che interpretava suo fratello sullo schermo. La pubblicità è stata effettivamente diretta dal creatore de I Soprano, David Chase, e molti fan sono rimasti colpiti dalla prospettiva di un sequel dell’iconica serie televisiva. Sfortunatamente, non c’è nessun sequel in considerazione. Il capo delladice a The Hollywood Reporter che non crede che la serie debba essere rivisitata in alcun modo.

“Non credo che David abbia alcun interesse a rivisitare I Soprano”, ha detto Bloys. “E io sono d’accordo con lui. È una serie perfetta che non credo abbia bisogno di essere rivisitata. Ma vedremo cosa vorrà fare dopo. Se la tua domanda è se lo spot del Super Bowl sia una sorta di precursore o qualcosa del genere, non credo proprio”.

Sempre con l’Hollywood Reporter, Bloys ha avuto modo di rispondere e chiarire riguardo progetti precedentemente annunciati e che poi non hanno trovato modo di realizzarsi. In questo caso si parla di eventuali revival o reboot; ecco che cosa ha detto a riguardo:

Che ci crediate o no, non passo il mio tempo a pensare a quali show rilanciare. Voglio solo sottolineare che se si guarda all’ultimo anno, tra Mare of Easttown, The White Lotus e Succession e Insecure, e ora Euphoria e The Gilded Age e andando verso Winning Time, non ci sono reboot. Nessuno di questi progetti è un revival, un sequel e non sono basati su IP esistenti. Voglio prendermi un momento per chiarire che non passiamo le nostre giornate a pensare a cosa riavviare perché è un affare complicato riportare uno show. Ma per quanto riguarda la tua domanda, True Blood, c’erano un paio di idee in sviluppo, ma niente è venuto veramente alla luce. Per quanto riguarda Six Feet Under, personalmente non penso che sia una buona idea. Penso che ci siano alcuni show che è meglio lasciare, nel caso di Six Feet Under, morti o finiti. Quindi, nessun’altra notizia su quel fronte”.

Per quanto riguarda la serie prequel de I Soprano – in seguito al fallimento di The Many Saints of Newark – Bloys non ha mostrato particolare ottimismo neanche riguardo a questo progetto.

