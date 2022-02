In una recente intervista, la star della serie(e di numerosi show HBO)ha svelato che la notte che vinse l’lo gettò nel cestino.

Nell’intervista concessa a Noisey, all’attore è stato chiesto quale degli altri premi in un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) fosse il suo prossimo obiettivo, spingendo l’interprete di Christopher Moltisanti a raccontare la storia del 2004 in cui il suo Emmy è stato lanciato nel cestino della spazzatura.

Non me ne frega un cazzo. Quei premi sono buoni per gli affari, servono a quello perché sai che ti darà l’opportunità di lavorare. Ricordo che Robert Duvall è stato intervistato nell’anno in cui è stato nominato per qualcosa, qualcuno gli ha chiesto ‘Vuoi vincere?’ e lui ha risposto “Certo, voglio vincere, tutti vogliono, queste sono alcune delle cose che tutti vogliono vincere”. Ma quando perdi la mattina dopo te ne sei già dimenticato e vai avanti con la tua vita. Un’esperienza molto diversa dal vincere perché nel momento in cui dicono che il vincitore sei tu… e chiamano il tuo nome, gli sguardi di tutti in quella stanza sono su di te. Io non me l’aspettavo ed è stato strano, è stato come se all’improvviso una botta di acido ti stesse esplodendo nel cervello e tutto diventa molto surreale.