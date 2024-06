Steven Van Zandt, nel documentario Disciple prodotto da HBO e presentato al Tribeca Film Festival, ha spiegato il motivo per cui ha accettato il ruolo nella serie I Soprano.

David Chase, creatore della serie, ha dichiarato in un’intervista che aveva attirato la sua attenzione:

Era davvero divertente, ti incollava alla tv ed era realmente carismatico. Ho detto: ‘Lui deve essere nello show’.

Steven ha ricevuto l’offerta da parte di Chase dopo una cerimonia per l’entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, avvenuta nel 1997, a cui aveva partecipato. Van Zandt è poi andato a cena con un amico, occasione che gli ha permesso di parlare dell’occasione. Lane Freed ha sottolineato:

Ho detto, ‘Steven non puoi farlo. Non puoi essere in televisione. Sei Stevie Van Zandt. Sei un fottuto idolo del rock ‘n’ roll. Non puoi farlo. Rovinerai tutto’. E ha risposto: ‘Beh, sono anche senza soldi’.

La star della musica ha avuto dei dubbi dopo aver girato il pilot, ma il suo amico Peter Wolf lo ha convinto che era una buona idea. Van Zandt gli aveva detto: ‘Ho fatto questo pilot per questo show televisivo su una famiglia di mafiosi nel Jersey e non so se sia la cosa giusta’, aggiungendo che chi fa rock non dovrebbe essere in tv.

Wolf ha quindi replicato:

Ho detto, ‘Steven, la tv non ha memoria. Se la cosa è grandiosa, grandioso. Se è terribile, se ne dimenticheranno’.

Nel documentario Chase ha inoltre aggiunto che Van Zandt non voleva togliere lavoro a un attore, portando gli attori a creare un personaggio per lui, ispirandosi a un personaggio che aveva ideato, chiamato Silvio Dante. Van Zandt ha ricordato:

Ho scritto un’intera biografia su di lui: è cresciuto con Tony Soprano, che era il suo migliore amico. E avevo sfruttato il mio rapporto con Bruce Springsteen.

Fonte: People