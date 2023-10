Il reboot della serie iCarly, con star Miranda Cosgrove, è stato cancellato e non avrà quindi una quarta stagione su Paramount+.

Un portavoce del network ha dichiarato:

iCarly non tornerà per una quarta stagione su Paramount+. La serie ha avuto tre grandiose stagione e ha offerto ciò che i fan volevano realmente vedere con Carly e Freddie finalmente insieme. Vogliamo ringraziare l’intero cast, gli sceneggiatori, i registi e i produttori e l’intera troupe per il loro impegno, per la loro creatività e il talento.