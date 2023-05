Netflix ha svelato la data di uscita della stagione 3 della serie Il Colore delle Magnolie: i nuovi episodi dello show con star JoAnna Garcia Swisher arriveranno il 20 luglio su Netflix e, nell’attesa, sono state diffuse nuove foto ufficiali.

Il progetto si basa sui romanzi scritti da Sherryl Woods e racconta la storia delle migliori amiche Maddie (Joanna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley), nate e cresciute nella piccola città di Serenity.

La storia si era interrotta con vari cliffhanger e la morte di Miss Frances (Cindy Karr).

Nelle nuove dieci puntate, Maddie cercherà di aiutare nel migliore dei modi Cal (Justin Bruening) e affrontare le proprie emozioni. Helen affronterà delle decisioni difficili riguardanti gli uomini della sua vita, e Dana sue cerca un modo per capire come aiutare la comunità senza mettere in crisi la sua famiglia. L’identità di chi distrugge le ruote delle macchine avrà inoltre delle conseguenze sugli abitanti di Serenity e ogni generazione sarà alle prese con sorprese romantiche.

Nel cast ci sono anche Chris Klein (Bill Townsend), Jamie Lynn Spears (Noreen Fitzgibbons), Carson Rowland (Tyler Townsend), Logan Allen (Kyle Townsend), Chris Medlin (Isaac Downey), Anneliese Judge (Annie Sullivan), Brandon Quinn (Ronnie Sullivan) e Dion Johnstone (Erik Whitley).

Sheryl J. Anderson è showrunner e produttrice della serie.

Che ne pensate? Siete felici che la stagione 3 della serie Il Colore delle Magnolie abbia una data di uscita su Netflix?

Fonte: Deadline

