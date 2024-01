Michael Kelly, nel cast de Il Pinguino, ha lodato la performance del protagonista Colin Farrell.

Kelly interpreterà Johnny Vitti, uno dei vertici della famiglia Falcone. Dato che Oswald Cobblepot (Colin Farrell) è sulla buona strada per diventare il boss del crimine, è possibile che i due saranno in disaccordo dopo la morte del Carmine Falcone di John Turturro vista in The Batman. Kelly ha commentato la performance di Farrell in una recente video intervista con Comic Book:

Stavo girando Il Pinguino e ci siamo fermati proprio a metà a causa dello sciopero. Mi restava un giorno di riprese, e ora ho finito. È anche pazzesco perché ora sono libero per la prima volta in 10 anni ed è emozionante e terrificante. La prima volta che ho incontrato Colin sul set, sono quasi stato spazzato via dal suo talento. Straordinario vedere qualcuno che di solito è di bell’aspetto, dare vita a un personaggio così, è davvero bravo, inarrivabile.

La prima stagione de Il Pinguino sarà composta da otto puntate. La storia dovrebbe essere ambientata subito dopo quanto mostrato nel film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson.

Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

Lauren LeFranc è autrice, produttrice e showrunner della serie.

Reeves sarà coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione 6th & Idaho, mentre nel team della produzione ci saranno anche Dylan Clark e Colin Farrell.

Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi.

