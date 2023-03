La serie Il Pinguino avrà nel proprio cast anche Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen.

Gli attori hanno ottenuto un ruolo ricorrente, ma la produzione non ha svelato i dettagli dei personaggi che interpreteranno.

Secondo le fonti di Variety, tuttavia, Zegen, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a serie come La fantastica signora Maisel e Rescue Me, dovrebbe essere Alberto Falcone, il figlio del boss Carmine Falcone che nel film The Batman è stato interpretato da John Turturro, e fratello di Sofia Falcone, parte affidata a Cristin Milioti.

Tra le pagine dei fumetti Alberto diventa il serial killer conosciuto con il nome The Holiday Killer, che prende di mira i gangster di Gotham in occasione delle festività.

La storia della serie riprenderà esattamente dove si era interrotto il film, con le strade di Gotham City in parte sommerse dall’acqua.

Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) ha avuto l’incarico di occuparsi della sceneggiatura, fare parte della produzione ed essere showrunner. La serie è prodotta da Matt Reeves e Dylan Clark.

Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

Che ne pensate dell’arrivo di Michael Zegen nel cast della serie Il Pinguino?

Fonte: Variety