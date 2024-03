Alexander Woo, co-creatore della serie, ha spiegato il legame della scena iniziale mostrata in Il problema dei 3 corpi con la sua vita.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei primi minuti si vede Ye Wenjie (Zine Tseng) mentre, durante la Rivoluzione Culturale Cinese, assiste alla morte del padre Ye Zhetai (Perry Yung), picchiato a morto.

Woo ha spiegato:

Si tratta di una parte della storia che non viene molto inserita nella finzione, figuriamoci per quanto riguarda girare delle scene. E la mia famiglia ha vissuto quel periodo, come ha fatto la famiglia di Derek Tsang che ha diretto i primi due episodi. Dobbiamo rendergli merito per averla portata in vita perché sapeva che non doveva essere girata con questo sguardo clinico. Ha preso degli enormi dolori per rappresentarne ogni dettaglio nel modo più realistico possibile.