Un importante endorsement nei confronti de Il problema dei 3 corpi è arrivato a sorpresa da Hideo Kojima. Il noto game designer si è speso in una lunga recensione della serie di D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo, spiegando perché l’ha molto apprezzata e mostrando di conoscere l’opera originale di Liu Cixin da cui è adattata:

Ho appena finito di guardare otto episodi di “Il problema dei 3 corpi”. Il romanzo originale di Liu Cixin è rappresentato su grande scala e in uno stile unico. Con un’introduzione dal ritmo lento, il dramma d’insieme intesse una storia senza tempo con le vicende dei personaggi che si intersecano. Immagini astratte e surrealiste, come “un battito di ciglia nello spazio” e “un conto alla rovescia riflesso sulla retina”, sono molto difficili da visualizzare.

Anche se si tratta di un’invasione dallo spazio, è molto più complicata del semplice mostrare un’enorme astronave madre che vola in una grande città, attaccando e difendendosi da un esercito, in modo simile ai film del regista Emmerich. Tuttavia, il modo in cui questo è stato incorporato in una serie drammatica con una prospettiva mondiale è brillante. David Benioff e D. B. Weiss hanno fatto un lavoro meraviglioso. Sostituendo l’ambientazione, l’epoca e i personaggi, estraendo e aggiungendo elementi, aumentando il ritmo per renderlo adatto a una serie TV, e disponendo ritmicamente i flashback e i colpi di scena, hanno sublimato quest’opera in un intrattenimento per tutti – coloro che hanno letto l’opera originale e coloro che non l’hanno fatto – mantenendo l’essenza dell’originale.

La prima stagione termina a metà del secondo libro. Non so se ci sarà una Stagione 2, ma sono sicuro che più persone rileggeranno la storia originale dopo aver visto questa serie, o potrebbero essere incoraggiate a leggere il resto. In ogni caso, si dice che “Il problema dei 3 corpi” sia stato “letto da tutta l’umanità”. Coloro che non l’hanno ancora letto potranno sperimentarlo attraverso questo dramma. Specialmente per coloro che sono stanchi dei blockbuster di Hollywood, questa folle, nuova fantascienza sarà sicuramente un successo.