Il problema dei tre corpi: la serie, secondo il costumista, “avrà molta umanità”

Il costumista Michael Wilkinson ha parlato della serie Il problema dei tre corpi, il progetto di David Benioff e David Weiss per Netflix, sostenendo che sia animato da una profonda umanità.

In un’intervista rilasciata a /Film, il designer ha infatti dichiarato, parlando del suo lavoro sull’adattamento dei romanzi scritti da Cixin Liu:

Si è trattato di una sfida enorme. La serie è piena di idee realmente interessanti, complesse, sia dal punto di vista filosofico sia da quello scientifico.

Wilkinson ha quindi aggiunto:

Sento però che il team sia realmente riuscito a portare molta umanità e ora è una storia realmente coinvolgente e che spinge a riflettere.

Che ne pensate delle dichiarazioni sull’umanità che anima la storia della serie Il problema dei tre corpi? Lasciate un commento!

Il primo libro della trilogia di romanzi segue la storia di vendetta di Ye Wenjie, che dopo aver perso il padre aiuta gli alieni a invadere la terra.

Nel cast ci saranno John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

Alla regia è invece impegnato Derek Tsang, conosciuto per aver diretto Better Days, opera che ha vinto ben otto premi agli Hong Kong Film Award. Tra i progetti diretti dal regista ci sono anche Soulmate, Good Take!, Lacuna e Lover’s Discourse.

Il filmmaker sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme a Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Plan B Entertainment, Rosamund Pike e Robie Uniackeare.

Fonte: /Film