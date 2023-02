Il problema dei tre corpi: la tv cinese batte sul tempo Netflix e manda in onda il suo adattamento

Il problema dei tre corpi è alla base una serie tv Netflix che dovrebbe debuttare prossimamente in streaming, ma l’emittente cinese CCTV ha battuto sul tempo la concorrenza mandando in onda il proprio adattamento del romanzo di Liu Cixin.

La versione cinese era in fase di sviluppo dal 2008 tra le fila di Tencent, ma si è iniziato il lavoro in modo attivo e continuativo nel 2015, in occasione del film ispirato all’opera prodotto da YooZoo Film, mai distribuito.

Nel 2020, YooZoo ha poi stretto un accordo con Netflix riguardante l’adattamento curato da David Benioff e D.B. Weiss. Tencent stava però lavorando allo script della versione cinese, le cui riprese sono iniziate nel luglio 2020 e sono durate 126 giorni. La serie di CCTV ha quindi debuttato il 15 gennaio ed è andato in onda in streaming su WeTV e Rakuten Viki.

Il primo libro della trilogia di romanzi segue la storia di vendetta di Ye Wenjie, che dopo aver perso il padre aiuta gli alieni a invadere la terra.

Nel cast ci saranno John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

Alla regia è stato invece impegnato Derek Tsang, conosciuto per aver diretto Better Days, opera che ha vinto ben otto premi agli Hong Kong Film Award. Tra i progetti diretti dal regista ci sono anche Soulmate, Good Take!, Lacuna e Lover’s Discourse.

Il filmmaker sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme a Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Plan B Entertainment, Rosamund Pike e Robie Uniackeare.

Che ne pensate del fatto che la tv cinese abbia battuto sul tempo Netflix trasmettendo la sua serie tratta dalla saga Il problema dei tre corpi? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook