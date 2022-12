Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione dell’annuncio della data in cui andrà in onda la première della 9^ ed ultima stagione di The Flash, che debutterà negli Stati Uniti l’8 febbraio 2023, il nuovo Presidente di The CW, Brad Schwartz, ha dichiarato:

“The Flash sarà ricordato come uno dei più grandi show nella storia di The CW e tutte le persone coinvolte nelle eccellenti 9 stagioni dovrebbero esserne molto fieri. Il team sta preparando un’epica stagione finale, ricca di colpi di scena, ospiti e sorprese che delizieranno i fan. Ora è tempo di recuperare terreno e godersi questa fantastica stagione finale a fianco dell’uomo più veloce del mondo“.

Poco più di un mese dopo la première dell’ultima stagione del velocista scarlatto, il 14 marzo, tornerà su The CW anche Superman & Lois 3 con protagonisti Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, che avrà il compito di fare da traino alla 1^ stagione della nuova produzione berlantiana Gotham Knights.

LA DESCRIZIONE DI THE FLASH 9

L’8 dicembre, con un post su Instagram, Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Frost) ha annunciato di aver iniziato a lavorare alla pre-produzione del 9° episodio, nonché l’ultima puntata della serie che dirigerà, il che vuol dire che cast e troupe hanno già fatto il giro di boa della metà della stagione, che avrà solo 13 episodi. Qui di seguito la descrizione e l’elenco dei titoli dei primi 5 episodi che sono stati ufficialmente annunciati:

“Dopo aver sconfitto l’Anti-Flash una volta per tutte, i 13 episodi della 9^ stagione riprendono una settimana dopo il loro epico scontro. Ma quando un mortale gruppo di Nemici arriva a Central City guidati da una nuova minaccia, The Flash ed il suo team devono fare l’impossibile per salvare la situazione. Ma quando i nemici vengono sconfitti, un nuovo avversario prende forza per sfidare l’eroica eredità di Barry Allen. E nella loro più epica battaglia, Barry ed il Team Flash dovranno sfidare i loro limiti per salvare Central City un’ultima volta“.

Episodio 1 – “Wednesday After Never”.

Episodio 2 – “Hear No Evil”.

Episodio 3 – “Rogues of War”.

Episodio 4 – “Mask of the Red Death, Part One”.

Episodio 5 – “Mask of the Red Death, Part Two”.

Secondo quanto dichiarato dallo showrunner Eric Wallace, che ha parlato con TVLine, concedendo in esclusiva alcune immagini dell’ultima stagione, i fan della coppia WestAllen, per una volta, non avranno troppo da preoccuparsi. Dopo aver fatto passare ogni genere di guaio a Barry ed Iris, interpretati rispettivamente da Grant Gustin e Candice Patton, e averli tenuti separati a lungo, i due avranno infatti apparentemente un’ultima stagione in cui il loro matrimonio non subirà troppi scossoni e la coppia – più solida che mai – collaborerà per affrontare la loro ultima minaccia.

IL PROMO DI THE FLASH 9

La prima cosa che sembra saltare agli occhi nel 1° promo di The Flash 9, recentemente rilasciato, sebbene non si abbia modo di sapere se sia un taglio dato solo a questo trailer in particolare o una scelta che riguarderà l’intera stagione, è che la serie sembra girata in widescreen, con le stesse proporzioni 2,2:1 di Superman & Lois il che, se confermato, sarebbe una grossa novità per lo show.

Il promo inizia con uno dei classici saggi discorsi di Joe (Jesse L. Martin) che, lo ricordiamo, sarà presente in questa stagione solo in pochi episodi. Subito dopo vediamo invece uno scontro tra un misterioso personaggio (che potrebbe essere forse un membro dei Nemici in cerca di nuove reclute e la Violinista che, già interpretata da Miranda MacDougall nella serie, era tuttavia morta nella 4^ stagione, il che none esclude ovviamente che questa sia una versione post-Crisi del personaggio.

In un’altra scena vediamo Barry svegliarsi improvvisamente da quello che sembra un incubo per poi vederlo, con indosso il costume di The Flash, in una foresta, mentre guarda in alto verso qualcuno a cui chiede di aiutarlo a salvare il mondo. Per quanto ci piacerebbe che quel qualcuno fosse Oliver Queen, vista l’ambientazione che riporta la memoria direttamente all’isola di Lian Yu, è improbabile che rivedremo Stephen Amell o, quanto meno, improbabile rivederlo nella première dell’ultima stagione di The Flash. Non è invece escluso che Barry stia parlando con Gorilla Grodd, sia per come è costretto ad alzare lo sguardo, sia per il fatto che il personaggio ha il potere di intervenire telepaticamente con i pensieri/sogni altrui.

Nel promo appaiono inoltre Pied Piper (Andy Mientus), la nuova versione di Captain Boomerang (Richard Harmon), Murmur, un altro membro dei Nemici, ed anche Chillblaine (Jon Cor) che, come è già stato annunciato, è stato promosso a personaggio fisso del cast di quest’ultima stagione e che è chiaramente collegato al futuro di Caitlin Snow/Frost. Nel promo appare infine un misterioso personaggio incappucciato di cui non si vede il volto, che potrebbe essere o un altro membro dei Nemici oppure il nuovo cattivo di stagione che, secondo la descrizione ufficiale, il Team Flash dovrà affrontare e sconfiggere.

SUPERMAN & LOIS 3

Per Superman & Lois 3 le anticipazioni sono decisamente più scarne ed oltre alla descrizione ufficiale della stagione, di cui parleremo più avanti, questo è quanto stato recentemente annunciato in merito alla serie dal Presidente di The CW, Brad Schwartz:

“La nuova stagione del più grande show di CW Superman & Lois, assieme alla novità più interessante Gotham Knights, renderanno i martedì una serata piena d’azione da non perdere. Tra personaggi iconici e le strade cupe che tutti conoscono, i fan vivranno la migliore stagione di Superman & Lois e verranno introdotti a un gruppo di combattenti del crimine in cerca di vendetta, che segue le orme di Batman in Gotham Knights“.

Grazie alla descrizione della stagione, di Superman & Lois 3 sappiamo invece che ripartirà a qualche settimana dalla capitolazione di Ally Allston e che Clark e Lois staranno lavorando entrambi allo Smallville Gazette con Chrissy (Sofia Hasmik), che avrà un nuovo interesse sentimentale in questa stagione nonché qualche difficoltà a venire a patti con la rivelazione dello scorso anno che Clark sia Superman.

Coinvolta in un’operazione sotto copertura, Lois sarà messa alla prova quando incontrerà un nuovo nemico che metterà a repentaglio la serenità della sua famiglia, minacciando di cambiarla per sempre e persino Clark/Superman, che farebbe di tutto per proteggerla, potrebbe non aver strumenti contro un nemico così spietato.

I giovani Kent invece si troveranno ad affrontare problemi molto diversi: mentre Jordan (Alex Garfin) scoprirà cosa significhi davvero essere un supereroe, Jonathan (con nuovo interprete Michael Bishop) cercherà un’altra strada al di là dell’essere un promettente giocatore di football.

Mentre John Henry (Wolé Parks) sarà perseguitato dal passato del suo doppelgänger, che porterà a pericolose conseguenze per lui e la figlia Natalie (Tayler Buck), Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e Kyle (Erik Valdez) cercheranno di abituarsi alla nuova situazione familiare dopo la separazione e Sarah (Inde Navarrette) di capire cosa il futuro abbia in serbo per lei e Jordan ora che è a conoscenza dei suoi poteri.

Avendo imparato a sue spese di non poter affiancare nessun altro a Superman, il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) riprenderà il suo posto al Dipartimento della Difesa, scoprendo quanto difficile sia dover lavorare gomito a gomito con il nipote Jordan.

La 9^ ed ultima stagione di The Flash andrà in onda negli Stati Uniti mercoledì 8 febbraio e la 3^ di Superman & Lois sarà trasmessa martedì 14 marzo sempre su The CW.