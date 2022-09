Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark rivela di essere stata sottoposta alla “terapia di esposizione” per interpretare Galadriel

In un’intervista nell’ultimo numero di Empire, Morfydd Clark, interprete di Galadriel ne Il signore degli anelli: gli anelli del potere, ha parlato dell’addestramento molto particolare di cui ha avuto bisogno durante le riprese della serie. Precedentemente, l’attrice aveva spesso avuto ruoli di personaggi spaventati o traumatizzati, come nel film Saint Maud (dove è un’infermiera la cui salute mentale è messa a dura prova); vestire i panni della protagonista dello show le ha richiesta dunque un cambio di atteggiamento, per il quale è dovuta ricorre alla terapia di esposizione:

Quando interpretavo Galadriel, il team di stunt mi disse: “Hai un problema, perché sei abituata a essere aggredita nei film“. Mi tiravo spesso indietro quando la gente mi veniva incontro. Così hanno fatto una terapia di esposizione con me, dove c’erano tutti questi uomini enormi, enormi che correvano verso di me, urlando con le spade. Per evitare che sembrassi spaventata. Perché sono stata decisamente ingaggiata come una vittima. E Galadriel non è così.

L’attrice ha poi raccontato un aneddoto sui provini:

La prima [audizione] non sapevo per cosa la stessi facendo. L’attrice accanto a me mi ha guardato di soppiatto e mi ha detto: “Sai per cosa è? È per Il Signore degli Anelli“. E le sarò per sempre grata. Sono andata in bagno, mi sono fissata e mi sono detta: “Devi darti una regolata. Ti sei allenata per anni per questo. Sai cosa fare, ce l’hai nel sangue“. Perché avevo guardato ossessivamente Il Signore degli Anelli per tutta la mia infanzia.

