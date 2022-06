Nell’estratto della cover story condiviso oggi, si parla dell’eredità dell’esalogia di Peter Jackson e di come gli showrunner non vogliano paragonarsi ai film. Spiega Patrick McKay:

Chiunque si avvicini all’adattamento di materiale dal Signore degli Anelli per lo schermo sbaglierebbe a non pensare a quanto abbia lavorato bene Peter Jackson. Ma noi siamo degli ammiratori da lontano, tutto qui. Gli Anelli del Potere non cerca di competere.

C’è anche un altro importante confronto, quello con l’epica televisiva fantasy di George R.R. Martin e de Il Trono di Spade. Continua McKay:

Il punto, per noi, è sempre pensare al materiale originale. Ci chiediamo sempre: cosa farebbe Tolkien? […] Alcuni adattamenti di romanzi sono molto bravi a suonare una determinata ottava. Ma Tolkien suona ogni nota del pianoforte! C’è tutta una varietà di tonalità. C’è l’umorismo, l’amicizia e l’allegria per cui Harry Potter è molto amato. Ma c’è anche politica, storia, mitologia, profondità, sofisticazione… Quindi per noi la cosa fondamentale era andare in profondità, non tanto guardare a ciò che avevano fatto gli altri.