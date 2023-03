Lo sviluppo della serie spinoff di Indiana Jones, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato messo in pausa.

Il progetto sembra fosse stato ideato come prequel del film I Predatori Dell’Arca Perduta e avesse al centro della trama Abner Ravenwood, l’archeologo che è stato un mentore per Indiana.

Il personaggio viene nominato più volte nei film con star Harrison Ford, ma non è mai apparso sul grande schermo o in altri progetti legati alla saga. Il padre di Marion è inoltre stato il mentore di Henry Jones Jr durante i suoi studi ed è, ovviamente, il nonno di Mutt, il personaggio interpretato nei film da Shia LaBeouf.

Il reporter Jeff Sneider, durante il podcast The Hot Mic, ha ora dichiarato che la serie sarebbe stata messa da parte. Disney, inoltre, avrebbe detto alla Lucasfilm di concentrarsi sui progetti di Star Wars, situazione forse legata anche alla scelta di non rinnovare Willow per una seconda stagione.

Bisognerà quindi forse attendere la promozione di Indiana Jones 5, il film in arrivo nelle sale nel giugno 2023, per scoprire qualche nuovo dettaglio del progetto.

Che ne pensate? Sareste dispiaciuti se fosse stato cancellato lo sviluppo della serie spinoff di Indiana Jones?

Fonte: The Hot Mic

I film e le serie imperdibili