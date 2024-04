Il 12 maggio debutterà sugli schermi di AMC la stagione 2 di Intervista col vampiro e un nuovo video promozionale è dedicato a Ben Daniels nel ruolo di Santiago.

Il personaggio tratto dai romanzi scritti da Anne Rice è un membro del Teatro dei Vampiri, un gruppo teatrale attivo a Parigi guidato da Armand. Santiago ha come abilità la telecinesi e la possibilità di andare contro le leggi della gravità.

Tra le pagine non viene svelato molto della vita di Santiago prima di diventare un vampiro. Dopo essersi trasformato arriva a Parigi e diventa il secondo membro più potente e influente del gruppo del Teatro dei Vampiri dopo Armand. Santiago incontra Louis e fin da subito tra i due non sembra esserci un buon rapporto. A disturbare in particolare Louis è il fatto che gli spettacoli teatrali siano un modo per attirare le vittime dei vampiri, che vengono tormentate e umiliate prima di perdere la vita.

Santiago, inoltre, usa i suoi poteri per leggere nella mente di Louis e condivide con Armand il suo timore che il vampiro abbia ucciso il proprio creatore.

La storia si era interrotta con Louis e Claudia che, dopo essersi liberati di Lestat, sono partiti con destinazione l’Europa.

Nei nuovi episodi si dovrebbe approfondire la storia di Daniel (Eric Bogosian) e Armand (Assad Zaman). I due si erano in realtà conosciuti già negli anni ’70, quando Armand utilizzava il nome di Rashid.

Sam Reid, che ha la parte di Lestat, ha spiegato recentemente a Entertainment Weekly, che Louis ha un nuovo partner, Armand, di cui si scoprirà la storia e il passato, essendo una presenza con legami con molti dei vampiri.

