Jacob Anderson, commentando gli ottimi ascolti ottenuti dalla serie Intervista col vampiro sugli schermi americani di AMC, ha condiviso la sua opinione sul motivo per cui le persone sono così “ossessionate” dai vampiri.

In un’intervista rilasciata a NPR, l’attore ha spiegato:

Si tratta di qualcosa legato al fatto che siano nell’ombra e non possano uscire di notte, è qualcosa che si lega ai pensieri intrusivi, o alle cose a cui pensiamo, o che pensiamo non vorremmo mai che gli altri sapessero che pensiamo o proviamo. E rappresentano inoltre il mostro più umano che sia mai stato creato. I vampiri sono più o meno semplicemente degli esseri umani immortali, solo che possono solo sopravvivere togliendo la vita ad altri esseri umani.

Jacob ha quindi aggiunto:

L’attore ha poi raccontato che trova il concetto dell’immortalità piuttosto spaventoso:

Forse questo rivela troppo su me stesso, ma mi ricordo di aver pensato, e ora mi tormenta questa idea: ‘Cosa accadrebbe se semplicemente continuassi a vivere? Se questo fosse per sempre?’. Lo trovo davvero terrificante come concetto perché devi vivere con tutte le persone che hai deluso o i periodi in cui hai deluso te stesso. Devi semplicemente sopportarlo. Ma è inoltre legato a essere un adulto, giusto? Sei una versione immortale della versione di te stesso da bambino a cui puoi ripensare ‘Wow, aspetta un secondo. Devo trovare un modo per sentirmi bene per quanto accaduto’.