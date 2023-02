Inverso – The Peripheral ottiene il rinnovo per la stagione 2

Inverso – The Peripheral ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Amazon.

Il progetto con star Chloë Grace Moretz si ispira all’omonimo romanzo scritto da William Gibson e aveva debuttato sugli schermi della piattaforma Prime Video il 21 ottobre 2022.

La serie è prodotta da Lisa Joy e Jonathan Nolan grazie al loro accordo con Amazon.

Scott B. Smith ha sviluppato la serie e ne è produttore esecutivo e showrunner.

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato:

La storia stupefacente di William, in collaborazione con le menti brillanti di Scott, e Jonathan e Lisa, hanno prodotto un viaggio indimenticabile per i nostri spettatori a livello globale e siamo elettrizzati per il modo in cui hanno accolto la serie. Non vediamo l’ora di estendere la nostra partnership con Warner Bros e Kilter Films mentre questa ambiziosa serie in modo unico continua a svilupparsi.