La stagione 2 di Invincible introdurrà una serie di nuovi personaggi tra cui una nuova arcinemesi di Mark: Angstrom Levy (doppiato da Sterling K. Brown).

Nel fumetto, Levy è essenzialmente l’arcinemico di Invincible, capace di saltare tra le dimensioni e determinato a sfruttare la propria conoscenza per distruggere Mark Grayson.

Intervistato da IGN Robert Kirkman ha dichiarato che quella rivalità sarà un focus importante nella stagione 2 di Invincible, soppiantando anche il conflitto latente tra Mark e suo padre assente:

Penso che molte persone che non hanno letto il fumetto probabilmente si aspettano che la seconda stagione abbia un altro avanzamento della storia principale tra Mark e Nolan. Penso che ci sia l’opportunità di mostrare loro che no, Invincible è una grande storia, e copre molti argomenti, e non è solo Mark e Nolan ancora e ancora e ancora. Ci sono certamente dei momenti dedicati a quella trama. Se sei un grande fan di Nolan, la seconda stagione ti farà emozionare, ma ci sono così tante altre storie nel mondo di Mark e Angstrom Levy ne è un grande esempio. Questo è un personaggio che arriva in un momento in cui Nolan se n’è andato e diventa davvero un cattivo incentrato su Mark, ed è uno dei primi cattivi che ha davvero messo Mark alla prova e lo ha mostrato come un supereroe capace. Un’altra cosa che la gente continuava a domandarsi durante la prima stagione è: “Quando Mark inizierà a vincere i combattimenti?”. Comincia a vincere i combattimenti nella seconda stagione. Tuttavia continua anche a perdere i combattimenti. Angstrom Levy è un’altra parte importante di tutto questo, mostrando Mark come un supereroe capace che sa stare in piedi da solo e dando alla gente un’idea di cosa tratta veramente questo spettacolo.

Sulla base delle immagini, Levy non si discosta molto dal materiale originale per quanto riguarda l’aspetto estetico. La sua ricerca del potere assoluto lo lascia sfregiato e malformato, alimentando il suo odio per Invincibile. Ma Kirkman lascia intendere che la serie si discosterà dai fumetti:

L’Angstrom portato in vita da Sterling K. Brown è una versione più vivace e accattivante di ciò che conosciamo dai fumetti. Ciò che Sterling è stato in grado di estrarre dalle nostre sceneggiature è qualcosa di reale, accattivante e genuino. Un vero cattivo, con un solido nucleo di comprensione che lo rende tanto comprensivo e riconoscibile quanto pericoloso e terrificante. C’è una simpatia per il suo personaggio che non credo sia presente nel fumetto. Forse è qualcosa che intendevo fare, e forse se fossi stato uno scrittore migliore, sarei stato in grado di ottenerlo sulla pagina, ma quando hai un attore che recita effettivamente le battute, vive attraverso quel personaggio e gli dà questo aspetto a tutto tondo, un emozione realistica, la simpatia per Angstrom Levy emerge molto più di quanto mi aspettassi, e questo è tutto merito di Sterling.

Basato sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età, tranne che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta.

Ancora sconvolto dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, il tutto combattendo la sua più grande paura: che possa diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Nel cast originale Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Nel cast della seconda stagione ci saranno Sterling K. Brown, Peter Cullen, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Tatiana Maslany, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins, Shantel VanSanten e altri. I produttori esecutivi sono Kirkman, Catherine Winder, David Alpert, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, mentre i co-produttori esecutivi sono Helen Leigh e Walker.

La stagione 2 di Invincible sarà disponibile dal 3 novembre.

Fonte: IGN

