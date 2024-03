Invincible è diventata una delle serie supereroistiche più acclamate. Il progetto animato è partito a marzo 2021, riscuotendo immediatamente consensi tra critica e fan. Nonostante una pausa prolungata prima della seconda stagione, che ha alimentato l’ansia dei fan, arriva una notizia rassicurante: la terza stagione è già in fase di produzione.

L’aggiornamento arriva proprio da Collider, dove Steven Yeun ha parlato proprio della serie animata. Durante la chiacchierata, l’attore ha commentato la lunga attesa che c’è stata tra la prima e la seconda stagione. Yeun ha assicurato ai fan che l’attesa per la terza stagione sarà molto più breve e che i lavori sulla prossima stagione di Invincible sono già in corso. “Sappiamo che questa grande pausa non è stata divertente“, ha spiegato Yeun. “Abbiamo lavorato duramente per portare a termine un sacco di lavoro arretrato… Stiamo organizzando gli episodi, sappiamo cosa sta succedendo“.

Basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età, tranne che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta.

l cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. Recentemente è uscito un nuovissimo trailer che ha confermato l’uscita dei nuovi episodi per il prossimo 14 marzo, con nuove minacce e nuovi scontri sanguinosi per Mark.

