The Walking Dead

ha trovato un altro dei suoi protagonisti:farà infatti parte del cast del progetto con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Mogan.Lo spinoff disarà ambientato a New York e debutterà sugli schermi di AMC nel 2023.

Al centro della trama ci saranno Maggie e Negan mentre attraversano la Manhattan post apocalittica, ritrovandosi alle prese con una città in preda all’anarchia, al pericolo, alla bellezza e al terrore.

Charles, già nel cast di Grey’s Anatomy e Friday Night Lights, avrà il ruolo di Izaak, personaggio descritto come sicuro di sé, spietato e alla ricerca di ciò che crede sia la giustizia, con la forza della sua volontà e la sua minaccia. Izaak apprezza il suo lavoro e alterna l’umorismo al terrore che incita. Si tratta di un uomo di famiglia, devoto all’idea di costruire un mondo sicuro per la moglie e le figlie. Il suo percorso fa emergere una perdita che lo tormenta. Izaak, inoltre, ha pazienza e resilienza e si allontana senza troppa fretta dai suoi errori.

La serie sarà composta da sei episodi ed è prodotta da Eli Jorné. Scott M. Gimple sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Cohan e Morgan.

