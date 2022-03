L’annuncio di, lo spinoff dedicato a Maggie e Negan, ha sorpreso ancheche ha ironizzato dichiarando: “Allerta spoiler! Resteremo vivi”.

L’attore, intervistato da The Rich Eisen Show, ha ammesso:

Ora che abbiamo annunciato che ci sarà uno spinoff, immagino che non ci sia bisogno di una nostra morte. Allerta spoiler, amici! Mi dispiace! Non sono ancora certo del motivo per cui lo abbiano già annunciato. Per me è stato un po’ uno shock.

Jeffrey Dean Morgan ha aggiunto che c’è sempre un velo di segretezza che circonda la serie e l’universo televisivo ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, sottolineando:

Non è folle come era cinque anni fa quando i fan stavano cercando di capire cosa sarebbe accaduto, ma c’è un certo tipo di follia con questa ultima stagione e specialmente per l’ultima parte della stagione finale. La situazione è tornata un po’ folle.

L’attore ha poi anticipato:

Gireremo a Manhattan, quindi potrò stare a casa, aspetto che sarà super fantastico. Penso che vedere a Manhattan degli zombie sarà davvero incredibile. Sono realmente entusiasta. Abbiamo uno studio nell’area del Jersey e poi gireremo in città.

Isle of the Dead mostrerà Maggie, interpretata da Lauren Cohan, e Negan mentre viaggiano attraverso una Manhattan post-apocalittica che è rimasta “tagliata” dal resto del mondo.

Eli Jorné sarà showrunner e produttore dello spinoff ed espanderà l’universo della serie originale.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Jeffrey Dean Morgan sullo spinoff di The Walking Dead, Isle of the Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Rich Eisen Show