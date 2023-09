Jane Levy, star di serie come Zoey’s Extraordinary Playlist, ha ammesso che lo sciopero degli attori e quello degli sceneggiatori in corso la rendono molto triste.

La giovane attrice ha scritto online:

Sono giù di morale. A questo punto è dura non provare la sensazione che la tattica malata dell’AMTPT causerà quanto più dolore e sofferenza possibili. Sono triste.

Jane ha aggiunto:

Ogni giorno penso ai tecnici e agli artigiani il cui lavoro è alla base del nostro settore, alle nostre troupe. Grazie per gli anni all’insegna del sostegno e per avermi divertita condividendo battute e scherzi il venerdì.

Levy ha celebrato il lavoro di chi è impegnato dietro le quinte condividendo dei video e delle foto del dietro le quinte di Zoey’s Extraordinary Playlist.

Lo sciopero proclamato dal sindacato degli attori è attualmente in corso, dopo la fine delle trattative con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers. Gli sceneggiatori avevano in precedenza iniziato la loro protesta.

