Jared Padalecki, dopo la cancellazione di Walker, si è scagliato contro The CW in una nuova intervista rilasciata a Variety, sostenendo che siano solo alla ricerca di contenuti a basso costo, a prescindere dalla qualità.

Il protagonista e produttore della serie ha spiegato che è stato scelto di non realizzare un finale alternativo dopo aver saputo della chiusura del progetto, lasciando così gli spettatori in sospeso con Cordell che sta per chiedere a Geri di sposarlo e l’entrata in scena di James Van Der Beek nel ruolo del vicino.

Jared ha ricordato che Violet e Kale sono ormai quasi adulti e c’era molto da esplorare nella loro storia, come le conseguenze degli errori dei genitori su di loro e su come Stella e August potrebbero aver ereditato i lati negativi del padre, in particolare la ragazza.

Padalecki era inoltre particolarmente felice di poter avere la star di Dawson’s Creek sul set, essendo da tempo amici e vivendo entrambi ad Austin. Tra Walker e Davidson ci sarebbe stata un’interessante dinamica che Cordell forse non si sarebbe aspettato, venendo spiazzato da quanto accade con il suo vicino.

L’attore ha ammesso:

Avrei realmente voluto girare lo show per sempre. Amavo il mio personaggio. Adoravo poter essere ad Austin con la mia famiglia. Amavo il cast e la nostra troupe. Forse questo ha portato alla nostra rovina perché non abbiamo mai pensato: ‘Oh, ecco l’esplosione. Ecco il folle cliffhanger in cui arrivano gli alieni. Oh, ecco la nuova reality star sexy che arriva e si toglie i vestiti’. Non è mai stato sul sensazionalismo, ma piuttosto sulla vita.

Insieme ad Anna Fricke, Jared aveva ideato il reboot con lo scopo di “esplorare tutto quello che la vita poteva offrire: cuori spezzati, delusioni, vergogna, amore, vedere i figli crescere e andarsene di casa. E ho più che un cuore spezzato per il fatto che non avremo l’opportunità di esplorare tutte quelle storie”.

La star ha inoltre rivelato di aver parlato con David Stapf di CBS Studios e di Brad Schwartz di The CW prima che venisse annunciata la cancellazione che gli aveva chiesto come voleva venisse data la notizia, lasciandogli la libertà di scelta, considerando inoltre il legame avuto con il network fin dall’inizio della sua carriera. Jared ha raccontato:

Ci ho pensato e ho detto: ‘Sai cosa? Penso sarebbe meglio se mi faccio avanti e faccio io l’annuncio’. Mi ha detto: ‘Va bene. Vai’. E gli ho chiesto: ‘Vuoi che vi mandi prima cosa pubblicherò o posso semplicemente andare e pubblicarlo?’. E ha replicato: ‘Ti conosciamo. Ti vogliamo bene. Ci fidiamo di te. Non hai bisogno di farmi controllare nulla. Procedi e mandalo quando sei pronto’. Non è stato facile vedere la tastiera sul mio telefono attraverso le lacrime nei miei occhi, ma sono stato grato di averlo potuto fare. Così spesso, quando vengono fatti questi annunci si è in una situazione: ‘Okay, ecco cosa accadrà. Non dire nulla fino alle 13 tra tre giorni perché non abbiamo ancora chiamato gli outlet’. Mi è sembrato un modo davvero umano di uscire di scena: ‘Okay, dì quello che devi e lo ripeteremo’. Sembrava una parte grandiosa della chiusura che sto ancora cercando.

Padalecki ha confermato che ha parlato dei motivi della cancellazione con i produttori e pensa che Nexstar abbia deciso di prendere una direzione diversa con The CW:

Avranno in programma un’ora di Trivial Pursuit e un’ora di Scarabeo. Non so perché non si potrebbe semplicemente scaricare l’app o prendere un gioco da tavolo e giocare con i propri amici, ma chiaramente… Quale è quella grandiosa citazione? Quella che dice: ‘Se qualcuno ti dice chi è, fai delle domande. Se qualcuno ti mostra chi è, credici’. Penso che The CW di cui ho fatto parte lo scorso anno non sia The CW di cui ho fatto parte sotto il controllo di Mark Pedowitz per quasi 20 anni. Stanno semplicemente cambiando il network, non sarà un network tv ma piuttosto: ‘Ecco qualcosa di divertente per un’ora e che non rivedrei mai più, ma speriamo tu la guardi. Ed è economica!’. Odio dirlo, ma sono semplicemente onesto. Fanculo! Non possono licenziarmi di nuovo. Sono semplicemente onesto in modo brutale. Penso che stessero semplicemente cercando dei contenuti realmente facili, economici, con cui riempire il tempo.

Che ne pensate delle critiche di Jared Padalecki a The CW? Ha ragione l’attore?

