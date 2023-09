Jenna Frank, figlia di Jason David Frank, ha voluto ricordare il padre scomparso alla fine del 2022 con un post su Instagram, nel giorno del cinquantesimo compleanno.

L’attore si è suicidato a soli 49 anni lo scorso novembre. Frank era noto soprattutto per aver interpretato Tommy Oliver in Mighty Morphin Power Rangers, la serie degli anni novanta sui Power Rangers. Tommy era Power Ranger verde, che poi divenne bianco, molto abile nelle arti marziali. L’attore aveva partecipato a un totale di 123 episodi, diventando poi un beniamino dei fan e partecipando regolarmente alle convention. Qui sotto potete leggere il commovente post della figlia di Jason David Frank:

Non riesco a esprimere il mio dolore a parole. Non riesco ancora a credere che te ne sei andato. Ero con te il giorno del tuo compleanno l’anno scorso. Ti sono venuta a prendere all’aeroporto, eri così felice di vedermi. Mi hai insegnato tutto quello che so. Sei più che semplicemente mio padre. Sei il mio migliore amico, il mio complice, fratello mio, sei tutto in uno. Abbiamo lottato con gli stessi problemi mentali. Mi hai sempre capito quando nessun altro lo faceva. Vincerò questa battaglia per te. Spezzerò la maledizione. Lo prometto. Buon cinquantesimo compleanno, papà! Mi dicevi sempre che ero il tuo angelo più grande. Adesso sei tu il mio.