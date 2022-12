Jeff Garlin farà parte del cast della stagione 4 di Non ho mai…

Jeff Garlin, conosciuto dal pubblicato televisivo per i suoi ruoli in The Goldbergs e Curb Your Enthusiasm, farà parte del cast della stagione 4 di Non ho mai….

Il ruolo affidato all’attore è quello di Len, un uomo dal carattere dolce che risolve una situazione e porta Nirmala (Ranjita Chakravarty) a riconsiderare la sua idea relativa all’aver chiuso per sempre con le relazioni sentimentali.

Nella prossima stagione la serie mostrerà sugli schermi un matrimonio e la nonna di Devi potrebbe forse essere il personaggio al centro delle nozze. La Dottoressa Nalini Vishwakumar (Poorna Jagannathan) avrà inoltre un nuovo amore, interpretato da Ivan Hernandez, mentre Kamala Nandiwadal sta frequentando in modo serio l’insegnante Manish Kulkarni (Utkarsh Ambdukar). L’identità della sposa verrà rivelata nella stagione finale, in arrivo nel 2023.

La serie è stata ideata e prodotta da Mindy Kaling e Lang Fisher e racconta la storia della teenager Devi (Maitreyi Ramakrishnan), alle prese con amori, problemi al liceo, amicizie e rapporti complicati in famiglia dopo un evento traumatico che le ha cambiato la vita.

Fonte: Deadline