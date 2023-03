Netflix ha annunciato una nuova serie animata prodotta da Ali Wong, intitolata Jentry Chau vs The Underworld.

Oltre alla stessa Ali Wong, tra le voci anche Bowen Yang, Lori Tan Chinn, Lucy Liu, Jimmy O. Yang, Sheng Wang e Woosung Kim.

La serie parla di Jentry Chau (doppiata da Ali Wong), un’adolescente cino-americana che vive in una piccola città del Texas, che scopre che un re demone le sta dando la caccia per i poteri soprannaturali che ha represso per tutta la vita. Con l’aiuto della sua prozia esperta di armi e di un millenario jiangshi (un vampiro cinese), Jentry dovrà affrontare un intero mondo sotterraneo di mostri mentre sopravvive alla paurosa vita del liceo.

Tra i produttori esecutivi anche Chris Prynoski (The Legend of Vox Machina), Shannon Prynoski (Fairfax), Antonio Canobbio (Arlo the Alligator Boy) e Ben Kalina (Big Mouth).

Fonte: Deadline

