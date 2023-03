Dove sono gli umani?, la recensione dello speciale animato interattivo, disponibile su Netflix dal 21 marzo.

L’intrattenimento negli ultimi anni si è gettato a capofitto nel concetto di multiverso e di linee temporali. Trainati dai Marvel Studios, passando per i vincitori degli Oscar come Everything Everywhere All at Once e Spider-Man: un nuovo universo (e relativo sequel in uscita a giugno), passando ovviamente anche da videogiochi e fumetti. Il concetto del multiverso però sposa alla perfezione il genere del racconto interattivo, quei prodotti speciali che chiedono allo spettatore di scegliere come proseguire nel racconto con dei bivi narrativi a schermo.

Dove sono gli umani? (We Lost our Human, in originale) è solo l’ultima interazione di questo genere interattivo. Un film animato concepito per i più piccoli, dove lo spettatore viene messo di fronte a molteplici scelte che lo porteranno a uno o più finali diver...