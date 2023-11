Jeremy Renner è tornato a parlare dell’incidente di gennaio, ringraziando i medici per le cure e chiunque gli sia stato vicino in questi mesi.

Nel post, che potete vedere qui sotto, l’attore ha dapprima elencato tutte le terapie a cui si è sottoposto, dopo l’incidente con lo spazzaneve dello scorso gennaio, per poi ringraziare i fan e i suoi amici e familiari per essergli rimasto vicino.

[…] La terapia più grande però è stata la mia mente e la volontà di essere qui e spingere per recuperare ed essere migliore…. Sii eccezionale… sento che è mio dovere farlo. Non per sprecare la mia vita quando mi è stata risparmiata, ma per restituirla alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti voi che mi avete dato la forza di resistere. Vi ringrazio tutti.

Jeremy Renner tornerà prossimamente con la stagione 3 di Mayor of Kingstown, mentre potete vederlo in azione sia in Rennervations che in Hawkeye su Disney+.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book