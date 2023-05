Jeremy Renner diventa sempre più forte dopo il terribile incidente di alcuni mesi fa in cui ha quasi perso la vita. L’attore, come noto, è rimasto in ospedale per parecchie settimane, riportando fratture in oltre 30 ossa, con traumi alle gambe e al torace.

L’attore ha condiviso su Instagram un video realizzato dal suo personal trainer per ricordare una cosa molto importante: “Non puoi camminare a meno che tu non faccia un passato alla volta“.

Classifiche consigliate