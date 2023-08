Jesse Armstrong, creatore di Succession, ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori sostenendo le richieste del suo sindacato.

Durante l’Edinburgh TV Festival, nella giornata di venerdì l’autore della serie cult con star Brian Cox ha spiegato che per i progetti particolarmente ambiziosi e di grande portata è particolarmente utile l’istituzione della classica writers’ room, ovvero un gruppo di autori che lavora al progetto:

Jesse ha ribadito:

Non è come un programma di apprendimento quando i miei colleghi autori sono sul set con me. Lo si fa per rendere migliore lo show.