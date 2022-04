, la star di Tiger King , ha ufficialmente annunciato ildal maritoUn anno fa il giovane aveva già anticipato la fine della storia d’amore.

Joseph Maldonado-Passage aveva sposato Dillon nel dicembre 2017, solo due mesi dopo la morte del precedente marito, Travis Maldonado, che si era ucciso sparandosi per errore alla testa.

Joe Exotic, alcuni mesi fa, aveva ricevuto la sentenza a 21 anni di prigione a causa del suo tentativo di far uccidere Carole Baskin, l’attivista per i diritti degli animali con cui c’era un’aspra rivalità.

Un comunicato stampa dei legali della star della docuserie Netflix dichiara:

Anche se si era diffusa la notizia che il Signor Passage aveva chiesto il divorzio quasi un anno fa dopo il suo annuncio pubblico sui social media, non aveva poi presentato i documenti al marito e non aveva proseguito con la procedura necessaria a ottenere legalmente il divorzio. Joseph Maldonado-Passage ha provato a ottenere informazioni sulla situazione del signor Passage, in modo che i due possano entrare in una fase che porti a un divorzio amichevole, tuttavia fino ad ora i tentativi di contattarlo sono falliti.

Il manager di Passage ha invece commentato con il magazine People:

Dillon è felice di poter finalmente concludere il divorzio. In precedenza i suoi avvocati avevano compilato i documenti necessari in due diverse occasioni, ma non erano stati firmati e sono stati ignorati da Joe. Dillon è felice di poter chiudere questo capitolo della sua vita e accoglie in modo positivo questo progresso nella sua richiesta di divorzio da Joseph Maldonado.

L’avvocato di Joe Exotic ha inoltre sottolineato che il suo cliente sta vivendo una fase positiva della sua vita in carcere:

Sta concludendo le cure per combattere il cancro e si è innamorato. Non prova risentimento nei confronti di Dillon, ma sta cercando da un po’ di contattarlo per accordarsi sul divorzio. Da quello che so sia Joe sia Dillon hanno svoltato pagina romanticamente e dovrebbero entrambi avere la libertà di amare liberamente senza i legami del matrimonio.

La situazione potrebbe però essere un po’ complicata dalla richiesta di Joe Exotic di ricevere gli alimenti dall’ex marito.

Fonte: People